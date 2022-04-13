Прифронтовые районы позади: как потоки беженцев пересекают российскую границу

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В руках все, что смогли унести. Маленькая Кира вместе с бабушкой добиралась до границы сложно. Двигались где-то на перекладных, где-то пешком.

Автомобильные очереди на границе до сих пор не иссякают. Посчитать, сколько в них машин, практически невозможно. География мест, из которых едут люди, очень широкая. Это не только ДНР и ЛНР, но разные регионы Украины.

Детей едва ли меньше, чем взрослых. С собой обязательно конфеты - те, что дали на границе. В подвалах, в которых люди прятались от обстрелов, конфет не было.

Пограничники без сна уже которые сутки. Торопятся, помогают выгружать сумки. С другой стороны, как рассказывают люди, все наоборот. Нацбаты и тербаты требуют деньги за выезд.

Неподалеку дежурят экипажи скорой. У пропускного пункта - волонтеры.

«Помогаем людям. С автотранспортом, чтобы было упорядоченное движение. Всех уверяем, что без помощи в России никто не окажется», - отметил член Союза казаков России Владимир Скорницкой.

Некоторые мирные жители на пути к границе опасались, что по транспорту откроют огнь. Сейчас прифронтовые районы остались далеко позади. Наверняка, только теперь беженцы наконец смогли почувствовать себя в безопасности.

«Утром проснулись, две пушки стоят в соседском огороде. Пару дней ничего, стреляли туда, а потом начало лететь сзади по нам. Эти ж всушники, что стоят чуть-чуть дальше, стреляли, опять же, по нам... Рядом оно начало взрываться и мы стали выезжать оттуда, сели в машину. Бугор горел, стекла повылетали осколками», - рассказал один из беженцев, Вячеслав.

Про то, что путь через пропускной пункт «Бугаевка» открыт, а ВСУ и нацбаты выбиты с дороги, Вячеслав узнал от знакомых. Просит не показывать лица членов семьи. На подконтрольной Киеву Украине еще остаются родственники. Но для дочери и жены удалось все-таки открыть новую, мирную страницу жизни.

Еще один пункт пропуска. Сейчас здесь машин не так много. Долгое время он не функционировал, потому что со стороны Украины не выпускали людей. Теперь проход открыт, и здесь ждут новые потоки беженцев.