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МО: за сутки эвакуированы в РФ около 18 тысяч человек из ЛДНР и Украины

22:16 13.04.2022
Согласно заявлению МО РФ, среди эвакуированных за сутки людей оказалось 2 986 детей.
МО: за сутки эвакуированы в РФ около 18 тысяч человек из ЛДНР и Украины
© Фото: Минобороны России
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За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 17 852 человека, из них - 2 986 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Всего с начала специальной военной операции эвакуированы в РФ уже 783 631 человек, из которых 147 091 - ребенок. Государственную границу Российской Федерации пересекли 102 618 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 3 015», - рассказал представитель МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтоженных в течении дня Вооруженными силами России 36 военных объектах противника. Согласно заявлению МО РФ, в частности, уничтожены штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-поле.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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