В МИД ДНР сообщили об эвакуации экипажей иностранных судов из порта в Мариуполе

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В МИД Донецкой Народной Республики сообщили об эвакуации 15 членов экипажа грузового судна «Царевна» в Мариуполе. Среди них оказались 14 граждан Республики Болгарии и один гражданин Украины.

Согласно заявлению ведомства в Telegram-канале, на данный момент иностранные моряки находятся в Донецке, а власти ДНР оказали им всю необходимую помощь.

«Более того, сотрудники МИД ДНР уже сейчас по мере оформления необходимых документов доставляют моряков на территорию Российской Федерации с целью возвращения на Родину», - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики также поблагодарило МИД РФ, Погранслужбу ФСБ и МВД РФ за оперативную помощь в процессе возвращения на Родину иностранных моряков.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о полном освобождении от националистов порта в Мариуполе. В военном ведомстве отметили, что все заложники, включая иностранцев также были освобождены.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.