МО: авиация ВС РФ за сутки поразила 10 военных объектов Украины

Согласно заявлению МО РФ, среди этих объектов пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении 10 военных объектов Украины оперативно-тактической авиацией ВС РФ.

Согласно заявлению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, среди них: пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации назвали количество уничтоженной украинской военной техники с начала спецоперации. Российскими военнослужащими было уничтожено 445 беспилотных летательных аппаратов, 2153 танка и других боевых бронированных машин украинской армии.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов