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СК РФ установил участников «Грузинского национального легиона»

Елизавета Потейчук
19:45 13.04.2022
По данным следствия, командир формирования вовлек в его деятельность 24 гражданина Грузии.
© Видео: СК РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Следственный комитет России установил участников украинского вооруженного формирования «Грузинский национальный легион». В отношении командира формирования Мамуки Мамулашвили возбуждено уголовное дело по статье о вербовке наемников и их участии в вооруженном конфликте.

При этом, отмечает следствие, в действиях боевика содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей о возбуждении ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенном публично, сопряженным с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения из-за публикаций в Интернете призывов к насилию в отношении военных РФ.

«По данным следствия, гражданин Грузии М. Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников 24 гражданина Грузии», - передает СК РФ в Telegram.

Напомним, Следственный комитет сообщал, что до настоящего времени наемники принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей Донецкой и Луганской Народных Республик и Вооруженных сил Российской Федерации.

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