Неожиданное падение: как сложилась судьба танка ВСУ на комбинате Ильича в Мариуполе

По подсчетам танкистов ДНР, у противника остался еще один танк. Подбитый, но в рабочем состоянии. Сколько личного состава, точно не известно. Но, очевидно, оружия сейчас там больше, чем людей. Украинские националисты перебегают от одной оборудованной огневой точки к другой.

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В Мариуполе еще идут зачистки, но в городе уже стало менее опасно. Националисты с каждым днем теряют позиции. Их огневые точки сейчас уничтожают танкисты. О том, как выдворяют нацбаты из Мариуполя, в материале Павла Кольцова.

Цеха комбината Ильича, где сейчас идут бои. На днях там прошел танковый бой. Один украинский танк подбили, другой лежит внизу, под мостом - видимо, пытался уйти из-под обстрела и упал вниз.

«Мы прикрывали морскую пехоту, чтобы они на предприятие зашли. Эти два танка здесь стояли, мы выехали сюда и их разобрали», - заметил командир танковой роты ДНР с позывным Лось.

По подсчетам танкистов ДНР, у противника остался еще один танк. Подбитый, но в рабочем состоянии. Сколько личного состава, точно не известно. Но, очевидно, оружия сейчас там больше, чем людей. Украинские националисты перебегают от одной оборудованной огневой точки к другой.

«Если перебегают, мы ведем огонь. Никто не отменял ПДД, перебегают в неположенном месте, ну извините», - сказал наводчик танка ДНР Александр Каширский.

Задача танкистов не только подавить огневые точки противника, но сковать его передвижения и лишить возможности маневра.

«Здания укреплены, сзади они проделали проходы, чтобы незаметно покидать здание. Мы мешаем им это делать, разрушаем переходные мосты, чтобы они не могли перемещаться, и помогаем нашей пехоте занимать здания», - отметил Каширский.

Позывной бойца - Оккупант. Ироничное прозвище добровольцу из России дали бойцы народной республики. Он показывает, что собой представляют заводские помещения.

В подвале раньше, скорее всего, был заводской архив или отдел кадров. На полках аккуратно, по годам, расставлены трудовые книжки сотрудников. Здесь же украинские националисты оборудовали себе укрытие.

А с верхних этажей украинские военные вели огонь, в подвале укрывались от ответного удара. В помещении жарко, на потолке вздувшаяся краска, выкурить отсюда националистов удалось только с помощью огнеметов.

И так здесь приходится штурмовать практически каждое помещение.