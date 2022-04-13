Песков заявил, что идеи Медведчука о нормализации отношений с РФ могли бы предотвратить спецоперацию

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Если бы Киев учитывал идеи депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука о нормализации отношений с Россией, то в проведении специальной военной операции не было бы необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Медведчук всегда был за мир, выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе. Кстати говоря, если бы в свое время его идеи и идеи его партии учитывались или легли бы в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы», - заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что не может утверждать, насколько фото с якобы задержанным Медведчуком соответствует действительности. По его словам, считать «истиной в последней инстанции» фейки, которые в настоящее время активно распространяются на Украине, было бы неправильно.