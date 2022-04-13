Зампред правительства подчеркнул, что внешнее управление необходимо осуществлять с осторожностью, специально подготовленным для этого инструментом.

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Первый зампред правительства России Андрей Белоусов поддержал идею законопроекта о внешнем управлении ушедших из России иностранных компаний. Однако при этом он отметил, что для этого необходим соответствующий инструмент, который нужно использовать осторожно.

«Я не могу сказать, что я его (законопроект. - Прим. ред.) поддерживаю, поддерживаю идею, потому что надо смотреть детали, как там прописаны, какие процедуры. Но в целом конечно да», - заявил Белоусов во время выступления в Совфеде.

Зампред подчеркнул, что большинство иностранных компаний хотят остаться в России, несмотря на вводимые ограничения, но целиком зависят от своих главных руководителей.

Законопроект о внешнем управлении иностранных компаний ранее внесла в Госдуму РФ группа депутатов-единороссов. Документ разрешает вводить внешнее управление в значимых для российской экономики компаниях с иностранным участием, которые после 24 февраля 2022 года «в отсутствие для этого очевидных экономических оснований» заявили о прекращении деятельности в России.