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Километры снега: чем запомнился первый день соревнований АрМИ-2022 «Саянский марш»

Надежда Котормус
алиса краузова
01:29 13.04.2022
В Красноярском крае подошел к концу первый состязательный день международных соревнований горных подразделений по ски-альпинизму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В горах Западный Саян Красноярского края в самом разгаре соревнования горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш» в рамках международного этапа АрМИ-2022. Девять групп синхронно срываются со старта. Горные подразделения двух российских и семи зарубежных команд начинают борьбу за звание лучших.

Уже через несколько сотен метров первое испытание - «поиск пострадавшего в лавине». Счет при выполнении специальной задачи идет на минуты. Поэтому, как только заветная точка найдена, решающей становится скорость работы лопатой.

Условные пострадавшие найдены, и команды продолжают гонку. Через несколько километров они уже на скале. Чтобы спуститься на землю с помощью закрепленной веревки, также - считанные минуты.

Перед последним участником стоит особенно непростая задача. Наверху страховать уже некому, он спускается самостоятельно с помощью сдвоенной веревки и схватывающего узла.

Сборная Ирана в конкурсе участвует впервые, но уже успела оценить как суровые погодные условия, так и гостеприимство российских коллег. Эти 25 километров, несмотря на все трудности, идут с улыбкой. А вот сборная Китая участвует уже не первый раз, к этим играм даже сшили специальную форму.

Наряду с мужчинами выносливость демонстрирует женская сборная. Условного пострадавшего весом 80 килограммов поднимают вдоль отвесного склона на пронизывающем ветру.

Транспортировка пострадавшего в связке - это единственная специальная задача, где роль раненного выполняет реальный человек. О его утеплении заботятся особенно тщательно, ведь ему предстоит преодолеть несколько сотен метров, неподвижно лежа на снегу.

Именно в связке команда пересекает финишную черту. Так заканчивается первый состязательный день. Предварительный итог - лидерство Китая. Но у российской команды еще есть шанс взять реванш. Впереди второй, заключительный этап гонки.

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