Британец Айден Айслин отправился в качестве добровольца. Боевую деятельность вел на мариупольском направлении в составе ВСУ, пока не перестал выходить на связь с подписчиками в соцсетях.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Хорватские, грузинские, прибалтийские нацбатальоны. Больше 200 ультраправых радикалов из-за рубежа прибыли на Украину только в начале марта. Большая часть из них влились в ряды националистов на юго-востоке страны.

- Мужик, бери гражданскую одежду и...

- Мы уже пытались.

- Неужели совсем никак?..

- Мы пытались, и это не сработало. Они уже ищут меня.

- Господи боже.

- Мы пытались [бежать из города] на протяжении трех недель.

Это отрывок из разговора наемника. Предположительно, британца Айдена Айслина. Он попытался покинуть зону боевых действий под видом гражданского, но не смог найти одежду. Известно, что на Украину Айслин отправился в качестве добровольца. Боевую деятельность вел на мариупольском направлении в составе ВСУ, пока не перестал выходить на связь с подписчиками в соцсетях.

«Прошло 48 дней, мы изо всех сил пытались оборонять Мариуполь, но у нас не осталось выбора, кроме как сдаться российским войскам. У нас нет еды и боеприпасов. Было приятно общаться с вами. Надеюсь, эта война скоро закончится», - писал в Twitter Айслин.

Семья британского солдата, воюющего на стороне украинской армии, забила тревогу, когда он позвонил им прямо с линии фронта и признался, что сдается российским войскам. У него закончились продукты и боеприпасы.

Третьего марта президент Зеленский объявил, что на Украину были отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. И эта цифра постоянно продолжает расти. Правда, речь идет не об энтузиастах, а о профессиональных наемниках из западных частных военных компаний. О том, кто на самом деле руководит боевыми действиями с украинской стороны, рассказал в интервью телеканалу C-News французский журналист Жорж Мальбрюно.

«Я удивился, когда обнаружил, что процессом вступления в украинскую армию заправляют американцы. А кто главный? Американцы, я видел это своими глазами», - заметил он.

Мальбруно упомянул, что бойцов ВСУ еще до конфликта на Украине натаскивали американские военные в штате Миссисипи. Известно, что там проходили тренировки по управлению самоуничтожающимися беспилотниками. Кроме того, корреспондент, ссылаясь на источник во французской разведке, заявил, что специальные подразделения воздушных сил Британии присутствовали в регионе еще с февраля.

«На территории Украины были сотрудники НАТО из более чем 20 стран, обучавшие военных из украинской армии, в том числе "Азов"*. Они принимали участие в делах украинской армии. Там могли быть и канадские, и другие западные инструкторы, которые помогали украинским военным до войны. Некоторые из них до сих пор там», - заметил политолог и писатель Питер Кузник.

В отношении наемников, участвовавших в издевательствах над русскими военнопленными, Следственный комитет возбудил первые уголовные дела.

Мамуки Мамулашвили, командира грузинского нацлегиона, того самого, который зверски расправился со связанными российскими военнопленными, объявили в розыск. По статье 359 УК РФ «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте», а также статье 282 «Возбуждение ненависти в отношении группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия». По данным следствия, националист создал на Украине вооруженный отряд из 24 граждан Грузии, который активно ведет боевые действия против войск ЛДНР и Вооруженных сил России до сих пор.

Сегодня количество добровольцев на Украине варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч. Точных данных пока не может предоставить ни одна сторона конфликта. Уже известно, что в боевых действиях стали появляться и новые формирования наемников с опознавательными зелеными повязками.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.