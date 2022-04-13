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Захарова возмутилась планами МВД Украины «выбить показания» из Медведчука

Егор Левин
12:10 13.04.2022
В сообщении украинского МВД утверждается, что «было бы правильно» провести быстрый судебный процесс с вынесением тюремного срока, а затем «выбить показания» и обменять депутата.
Захарова возмутилась планами МВД Украины «выбить показания» из Медведчука
© Фото: СБУ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание украинской стороной депутата Рады Виктора Медведчука и дальнейшие планы по работе с ним МВД Украины.

Дипломат провела параллель, процитировав сообщение украинского МВД. В нем сказано, что, по мнению правоохранителей, «было бы правильно» совершить над Медведчуком быстрый судебный процесс с вынесением тюремного срока, а затем «выбить показания» и обменять. 

«Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», - написала представитель МИД РФ в своем Telegram.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию якобы задержанного депутата Верховной рады Виктора Медведчука. На снимке изображен похожий на политика человек в военной форме и наручниках.

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