Захарова возмутилась планами МВД Украины «выбить показания» из Медведчука

В сообщении украинского МВД утверждается, что «было бы правильно» провести быстрый судебный процесс с вынесением тюремного срока, а затем «выбить показания» и обменять депутата.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание украинской стороной депутата Рады Виктора Медведчука и дальнейшие планы по работе с ним МВД Украины.

Дипломат провела параллель, процитировав сообщение украинского МВД. В нем сказано, что, по мнению правоохранителей, «было бы правильно» совершить над Медведчуком быстрый судебный процесс с вынесением тюремного срока, а затем «выбить показания» и обменять.

«Ясно? Британская схема: провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. Работает безотказно», - написала представитель МИД РФ в своем Telegram.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию якобы задержанного депутата Верховной рады Виктора Медведчука. На снимке изображен похожий на политика человек в военной форме и наручниках.