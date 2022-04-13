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С начала проведения специальной военной операции уничтожено 244 украинских ЗРК

10:07 13.04.2022
В Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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С начала проведения спецоперации уничтожены 244 украинских зенитных ракетных комплекса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также уничтожены 130 самолетов, 103 вертолета, 447 беспилотников, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки РСЗО, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.

За минувшую ночь ракетные войска и артиллерия поразили 693 цели противника. В Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих, добавил генерал-майор.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов армейской авиации в ходе спецоперации на Украине. В ролике показано уничтожение ими огневых позиций ПВО и бронетехники ВСУ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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