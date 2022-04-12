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Военнослужащим ВС РФ на Украине доставили письма с теплыми словами от юнармейцев

Виталий Музыка
07:37 12.04.2022
Кроме детских писем военнослужащим передали пожелания и слова поддержки с интернет-ресурсов от граждан со всей России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие ВС РФ, задействованные в спецоперации по защите Донбасса, получили письма из России от юнармейцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Российским военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции на территории Украины, доставили письма из России от участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “Юнармия”. Они были написаны ими в рамках акции “Письмо солдату”», - сказано в сообщении.

Акция захватывает все регионы страны. Юнармейцы написали уже более 60 тыс. писем, адресованных военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

«Вторая гимназия, город Воронеж. Дорогие военачальники! Я хочу пожелать Вам успехов, удачи, храбрости! Никогда не сдавайтесь, не унывайте! Мы верим в вас!» - прочитал слова одного из писем военнослужащий Григорий.

Акция «Письмо солдату» зародилась более пяти лет назад. Ее суть – поддержать тех, кто по долгу службы находится вдали от дома. Юнармейцы неоднократно проводили подобные акции для российских военных.

Суть акции - поддержка тех, кто по долгу службы находится вдали от дома. Она зародилась более пяти лет назад и неоднократно проводилась для военных, выполнявших специальные задачи в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что на площадке Ширакской областной библиотеки стартовал проект «Дети-детям», разработанный совместно представителями Русского дома в Гюмри, движением «Юнармия» и Ширакской областной библиотекой.

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