БелТА: Лукашенко прибыл в Россию
Во время визита лидера Белоруссии в Россию будут проведены рабочие переговоры между главами государств.
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска», - сказано в сообщении БелТА.
Также сообщается, что главу Белоруссии у трапа самолета встретили руководители Амурской области и Благовещенска и прибывшее ранее члены белорусской делегации.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии имеют уникальные отношения.