В стране и мире БелТА: Лукашенко прибыл в Россию Виталий Музыка Во время визита лидера Белоруссии в Россию будут проведены рабочие переговоры между главами государств. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. «Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска», - сказано в сообщении БелТА. Также сообщается, что главу Белоруссии у трапа самолета встретили руководители Амурской области и Благовещенска и прибывшее ранее члены белорусской делегации. Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии имеют уникальные отношения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика