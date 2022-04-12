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БелТА: Лукашенко прибыл в Россию

Виталий Музыка
06:33 12.04.2022
Во время визита лидера Белоруссии в Россию будут проведены рабочие переговоры между главами государств.
БелТА: Лукашенко прибыл в Россию
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска», - сказано в сообщении БелТА.

Также сообщается, что главу Белоруссии у трапа самолета встретили руководители Амурской области и Благовещенска и прибывшее ранее члены белорусской делегации.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии имеют уникальные отношения.

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