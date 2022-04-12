В стране и мире Рогозин: Россия была, есть и будет великой космической державой алиса краузова Глава Роскосмоса поздравил россиян с Днем космонавтики. © Фото: roscosmos.ru Читайте нас на: Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал поздравление с Днем космонавтики, адресованное россиянам. Этот знаменательный праздник ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 апреля. Отдельно гендиректор Роскосмоса обратился к своим коллегам, неустанно трудящимся на развитие космической отрасли. «С Днем космонавтики! Россия была, есть и будет великой космической державой!» - указал он в своем Telegram-канале. Традиция отмечать эту памятную дату взяла свое начало в Советском Союзе. В 1962 году указом президиума Верховного совета СССР 12 апреля было назначено Днем космонавтики в честь первого в мире полета человека в космос. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика