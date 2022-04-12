Рогозин: Россия была, есть и будет великой космической державой
Глава Роскосмоса поздравил россиян с Днем космонавтики.
© Фото: roscosmos.ru
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал поздравление с Днем космонавтики, адресованное россиянам. Этот знаменательный праздник ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 апреля.
Отдельно гендиректор Роскосмоса обратился к своим коллегам, неустанно трудящимся на развитие космической отрасли.
«С Днем космонавтики! Россия была, есть и будет великой космической державой!» - указал он в своем Telegram-канале.
Традиция отмечать эту памятную дату взяла свое начало в Советском Союзе. В 1962 году указом президиума Верховного совета СССР 12 апреля было назначено Днем космонавтики в честь первого в мире полета человека в космос.