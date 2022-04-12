Дают работу семьям погибших военных: в Сирии создали единый промышленный район под Дамаском

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Национальный сирийский барабан «дэрбэки» ярко блестит и еще пахнет лаком. Рука мастера только вчера завершила работу над этим музыкальным инструментом. И вот теперь он впервые зазвучал - специально для нашей съемочной группы.

Отложив барабан в строну, потомственный ремесленник Аднан Тамбакжи проводит для нас экскурсию по своей мастерской. Он изготавливает изделия из металла по технологии, которую использовали его предки еще задолго до рождения Христа. Мечи, статуэтки, люстры, элементы декора и другие уникальные изделия ручной работы.

Казалось бы, все хорошо и лавка мастера полна товара, но вся эта красота сейчас просто лежит мертвым грузом. Санкции, введенные Западом против Сирии, не дают полноценно работать и сбывать продукцию.

«Из-за рубежа невозможно привезти материалы для изготовления сувениров. Взлетели цены на сырье и на черном рынке. Невозможно платить поставщикам электронными переводами. Стало меньше клиентов. Нет туристов, людям трудно сюда приехать и они боятся. А у местных жителей нет денег, чтобы что-то у меня купить. Мой доход уменьшился на половину», - поведал ремесленник Аднан Тамбакжи.

Война и санкции подкосили весь сирийский бизнес. Именно поэтому правительство создало под Дамаском единый промышленный район. Всех разорившихся предпринимателей собрали в одном месте и обеспечили работой. Ткачи, кузнецы и гончары теперь трудятся не покладая рук.

Частные предприятия в этой ремесленной зоне потихоньку создают новые рабочие места. В первую очередь привлекают родственников погибших военнослужащих.

В этом цеху делают светильники, аппараты для проверки денежных купюр и прочие электроприборы. Тонкая работа для которой лучше всего подходят женские руки.

«Я пришла сюда, потому что настала тяжелая жизнь. Это небольшая, но хоть какая-то помощь моей семье. Зарплаты хватает только на еду, но это лучше, чем ничего, и для меня это хороший опыт работы с электроприборами», - рассказала работница цеха по производству электрооборудования Фатен Удейме.

Рада такому труду и ее коллега по цеху, с которой они работают за соседними местами.

«Я очень рада, что наконец нашла работу. Я своим трудом несу свет людям и делаю полезные технические новинки, такие как электрическая ловушка для мух и комаров. Зарплата небольшая, но зато работа находится рядом с домом», - поделилась Аля Аллюш.

Хозяин цеха раньше владел небольшим заводом. Во время войны его разрушили боевики. Теперь начинает все с нуля.

«Из-за коварных действий Запада мы не можем купить комплектующие материалы. Приходится доставать их на черном рынке через перекупщиков, и это в итоге влияет на стоимость нашей продукции. Нет квалифицированных работников. Специалисты массово уезжают из страны. Запад специально переманивает их. Я вынужден набирать людей с улицы», - объяснил предприниматель Мухаммед Маттыд.

Надпись на арабском Сынаа Сурия в условиях санкций превратилась в черную метку для товаров местного производства. Реализовать их можно только на территории страны. Ограничения, введенные Западом, душат местный бизнес и не дают нормально развиваться.

А в этой швейной мастерской шьют повседневную одежду и военную форму. На вырученные деньги выплачивают матпомощь нуждающимся. Нехватка рабочих рук не остановила производство и даже наоборот - дала шанс освоить новую профессию молодым сирийцам.

«Мой отец погиб в Деръа в 2013 году. Недавно я услышала о возможности трудоустройства для родственников погибших. Я не имела опыта, но пришла сюда и меня научили шить одежду с нуля. Я учусь и, при этом, мне платят зарплату. Таким образом я помогаю выжить нашей большой семье», - поделилась своей историей начинающая швея Майа Ибрахим.

Несмотря на трудности, в воздухе запахло переменами. Частников, производящих все - от продуктов, до духов и кукол - освободили от налогов и решили проблемы с документами. Организовываются поездки на выставки в Россию. Нашу страну здесь воспринимают как единственного друга и надежного партнера, для которого всегда открыты все двери.