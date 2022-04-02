Победить в ожесточенном бою: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

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Старший сержант Казбек Алимурадов, командир танка

Украинские националисты решили предпринять попытку вернуть под свой контроль один из освобожденных российскими Вооруженными Силами населенных пунктов, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника.

Проявив мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать огонь противника на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя.

Прикрывая действия своих войск, старший сержант Алимурадов вместе с экипажем уничтожил 18 человек живой силы националистов, а также три боевых бронированных машины.

После ожесточенного боя российские мотострелки, отразившие атаку противника благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего сержанта Казбека Алимурадова, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирования вблизи освобожденного населенного пункта.