Армия Армия Армия

Победить в ожесточенном бою: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

00:00 02.04.2022
Военнослужащие ВС РФ продолжают подавлять силы противника в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Победить в ожесточенном бою: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший сержант Казбек Алимурадов, командир танка

Украинские националисты решили предпринять попытку вернуть под свой контроль один из освобожденных российскими Вооруженными Силами населенных пунктов, в результате чего позиции наших мотострелковых подразделений подверглись массовому и интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские мотострелки приняли бой с многократно превосходящими силами противника.

Проявив мужество и героизм, экипаж танка под руководством старшего сержанта Казбека Алимурадова под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся в направлении противника, чтобы вызвать огонь противника на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя.

Прикрывая действия своих войск, старший сержант Алимурадов вместе с экипажем уничтожил 18 человек живой силы националистов, а также три боевых бронированных машины.

После ожесточенного боя российские мотострелки, отразившие атаку противника благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего сержанта Казбека Алимурадова, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирования вблизи освобожденного населенного пункта.

© Минобороны России

Сержант Максим Кайтанов

Перед батальонно-тактической группой, в составе которой действовал сержант Максим Кайтанов, была поставлена задача удерживать занятые позиции до прибытия основных сил. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы. В ходе боестолкновения сержант Кайтанов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил три бронетранспортера противника и плотным огнем крупнокалиберного пулемета «Утес» отразил наступление пехоты.

В результате националисты отступили и в дальнейшем были уничтожены. Своими мужественными действиями сержант Кайтанов заставил противника отступить, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию стратегически важного плацдарма. При этом, потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было.

© Минобороны России

Майор Рамазан Хадживахидов

Майор Рамазан Хадживахидов в составе мотострелковой бригады лично руководил подразделениями артиллерии и вел наступательные действия с целью блокировать район расположения украинских националистов.

Рамазан в ходе боестолкновения проявил высокие навыки управления огнем артиллерии. В результате нанесенного под руководством майора Хадживахидова огневого поражения было уничтожено до 10 единиц бронетехники и до 80 человек живой силы националистов.

В ходе применения разведывательно-огневого комплекса была обнаружена и подавлена реактивная артиллерийская батарея. Также в бою Рамазан лично корректировал огонь минометных батарей мотострелковой бригады.

Грамотные действия и профессионализм майора Рамазана Хадживахитова позволили подавить все огневые средства противника в зоне ответственности мотострелковой бригады. Благодаря этому удалось освободить район от националистических формирований и продолжить продвижение российских войск.

Материал подготовили Алиса Краузова и Вадим Михеев

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:07 В стране и мире
Видео
«Она парила»: Васильев поделился воспоминаниями об Александре Яковлевой
22:23 В стране и мире
Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
21:41 Армия
МО РФ: ВСУ 2,5 часа обстреливали из систем «Пион» и «Гиацинт» Новую Басань под Киевом
20:49 В стране и мире
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар ВСУ по гражданскому объекту на окраине Белгорода
19:05 Армия
Видео
МО РФ: никакого отношения к российским ВС нефтебаза под Белгородом не имеет
Популярное
Видео
МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского
Видео
«Дети света не видят»: как мариупольский роддом продолжает работу под обстрелами
Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.