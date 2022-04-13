Умелые действия командования: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Ефрейтор Михаил Крылов, заместитель командира боевой машины

Ефрейтор Михаил Крылов выполнял специальную задачу по обеспечению безопасности на маршруте движения колонны воинской части в составе подразделений воздушно-десантной дивизии. Продвигаясь по маршруту в составе досмотровой группы, Михаил обнаружил подразделение украинских диверсантов, готовящих нападение на колонну российских войск.

Доложив основным силам колонны о готовящейся засаде, Михаил одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Непрекращающимся шквальным огнем боевой машины Михаил сковал действия украинских радикалов, чем обеспечил прикрытие колонны в момент ее развертывания в боевой порядок.

В ходе ожесточенного сопротивления противника ефрейтор Крылов получил ранение, однако поля боя не покинул и продолжил атаковать позиции боевиков. После завершения перегруппирования и вступления в бой основных сил российскими подразделениями был нанесен решающий удар, после которого противник капитулировал.

Благодаря умелым действиям ефрейтора Михаила Крылова вооруженное формирование украинских боевиков было уничтожено, а колонна российских Вооруженных Сил прибыла в назначенный район в установленное время без потерь.