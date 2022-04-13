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Умелые действия командования: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации

алиса краузова
00:00 13.04.2022
Российские военные продолжают демонстрировать отвагу и самоотверженность, рискуя жизнью в ходе спецоперации по защите ЛДНР.
Умелые действия командования: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые по-прежнему демонстрируют боевую слаженность и выдержку в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

© Минобороны России

Ефрейтор Михаил Крылов, заместитель командира боевой машины

Ефрейтор Михаил Крылов выполнял специальную задачу по обеспечению безопасности на маршруте движения колонны воинской части в составе подразделений воздушно-десантной дивизии. Продвигаясь по маршруту в составе досмотровой группы, Михаил обнаружил подразделение украинских диверсантов, готовящих нападение на колонну российских войск.

Доложив основным силам колонны о готовящейся засаде, Михаил одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Непрекращающимся шквальным огнем боевой машины Михаил сковал действия украинских радикалов, чем обеспечил прикрытие колонны в момент ее развертывания в боевой порядок.

В ходе ожесточенного сопротивления противника ефрейтор Крылов получил ранение, однако поля боя не покинул и продолжил атаковать позиции боевиков. После завершения перегруппирования и вступления в бой основных сил российскими подразделениями был нанесен решающий удар, после которого противник капитулировал.

Благодаря умелым действиям ефрейтора Михаила Крылова вооруженное формирование украинских боевиков было уничтожено, а колонна российских Вооруженных Сил прибыла в назначенный район в установленное время без потерь.

© Минобороны России

Полковник Роман Брикульский, командир инженерной бригады

Инженерной бригаде, возглавляемой полковником Романом Брикульским, была поставлена задача навести мостовую переправу через реку для продвижения колонн российских войск вглубь обороны противника. Под непрекращающимся минометным и артиллерийским обстрелом со стороны националистов Роман лично провел рекогносцировку района предстоящего выполнения задачи, оценил обстановку и условия выполнения задачи, после силами бригады приступил к наведению переправы.

Противник, располагаясь на противоположном берегу на удалении одного километра, с целью воспрепятствовать наведению моста, приступил к прицельному обстрелу позиций возводимой переправы, применяя минометы, зенитные установки и гранатометы РПГ-7. Полковник Брикульский личным присутствием поднимал дух военнослужащих, отдавал своевременные команды, принимал решения, направленные на максимальное качество выполнения задачи и сохранение жизни личного состава.

Наведение мостовой переправы осложнялось в том числе погодными условиями: температура воды была ниже семи градусов, а скорость ветра достигала 10-15 метров в секунду. Несмотря на риск для жизни, к исходу дня мостовая переправа протяженностью около 100 метров через водную преграду была оборудована.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям полковника Брикульского по наведению и содержанию переправ через реку колонны российской техники оперативно и своевременно переправились на другой берег и вытеснили противника с занимаемых позиций. При этом, потерь среди личного состава бригады не допущено.

© Минобороны России

Старший сержант Владимир Ватрусенко, командир отделения автомобильного взвода роты материального обеспечения

Старший сержант Владимир Ватрусенко в составе воздушно-десантной дивизии выполнял задачи по освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов.

Противник, оказывающий ожесточенное сопротивление, открыл артиллерийский огонь по стоянке российской автомобильной техники. Мгновенно оценив ситуацию, несмотря на непрекращающийся обстрел, старший сержант Ватрусенко самоотверженно в кратчайший срок вывел из-под обстрела автомобиль, загруженный боеприпасами, и эвакуировал его на безопасное расстояние, что позволило предотвратить уничтожение боезапаса и техники.

Вернувшись на стоянку, Владимир оказал первую помощь раненым товарищам. Вывозя раненых из-под огня противника, старший сержант Ватрусенко получил осколочное ранение, но все равно смог эвакуировать военных в укрытие.

Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям старшего сержанта Владимира Ватрусенко было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов. Это позволило российским десантником успешно завершить освобождение населенного пункта от националистов.

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