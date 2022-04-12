Семь-восемь колонн техники в сутки: как работает ВАИ РФ в ходе спецоперации

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сирена, проблесковый маячок, громкоговоритель, полосатый жезл. Арсенал как у патрулей ДПС, но дополненный автоматом Калашникова, бронежилетом и каской. И за спиной не легковушки, а тяжелая военная техника.

Первый рейд за сегодня для военной автоинспекции. Сопровождаем колонну гусеничной техники, поэтому скорость небольшая. Вообще, рейд сегодня первый, а бывают напряженные дни. Ребята говорят, что приходится сопровождать и семь, и восемь механизированных колонн - самых разных. И колесных, и гусеничных. И дело тут вовсе не в расстоянии, а в той скорости, с которой приходится двигаться, и в тех дорогах, по которым идут машины.

Семь-восемь колонн в сутки. Сотни единиц негабаритной техники, не особо предназначенной для движения по оживленным трассам. Сопровождение экипажи военной автоинспекции ведут днем и ночью. Транспортные артерии, при этом, не перекрываются. Гражданские машины по ним продолжают двигаться. Некоторые, особо отчаянные водители, решаются даже идти на обгон колонны танков или тралов с самоходной крупнокалиберной артиллерией.

Некоторых лихачей приходится усмирять, рассказывает инспектор ВАИ Дмитрий. Для их же безопасности. Прижимать к обочине, разъяснять, требовать понимания. Попадаются и нетрезвые водители. Их незамедлительно передают коллегам - офицерам дорожно-патрульной службы. Хотя это все же исключение из правил.

«Пока все обходится успешно. Благо, основная часть людей с пониманием относится. В ходе движения принимают ближе к своей обочине и дают больше пространства, дорожной площади», - указал инспектор ВАИ Дмитрий.

Одна из задач военных автоинспекторов - сопровождение колонн с гуманитарной помощью, которые идут в освобожденные города, села и хутора Украины. Одно из постоянных направлений - Харьковская область. По разбитым дорогам, под взорванными мостами, иногда просто по бездорожью. Инспекторы ВАИ всегда впереди белых КамАЗов, в постоянной готовности отразить провокацию диверсантов.

На обратном пути бойцы с передовой просят экипажи ВАИ передать весточки родным и сослуживцам в Россию. В крайний приезд, в бронированном «Тигре» оказался и необычный ценный трофей. Обнаружили выглаженную форму военнослужащего ВСУ. Человек даже не снял свои награды. Судя по всему, он был активным участником АТО.

Китель ветерана АТО уже доставили к месту назначения в России. Он будет выставлен в музее подразделения, которое штурмовало командный пункт ВСУ, где и обнаружился трофей. А военные инспекторы готовят свои машины к новым рейдам. Ведь людям в освобожденных городах и поселках Украины ждать помощи сейчас, кроме как от российских солдат, больше неоткуда.