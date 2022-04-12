МО: за сутки из ЛДНР и опасных районов Украины эвакуированы в РФ более 25 тысяч человек

Минобороны также сообщило о пересечении границ РФ 99 603 единицами личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 3 187.

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Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из ЛДНР и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 25 560 человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, из них - 3 482 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 765 779 человек, из которых 144 105 - дети.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 99 603 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 3 187», - сообщил представитель Минобороны РФ.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об ударе по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Попасная.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов