Армия Армия Армия

МО: за сутки из ЛДНР и опасных районов Украины эвакуированы в РФ более 25 тысяч человек

22:19 12.04.2022
Минобороны также сообщило о пересечении границ РФ 99 603 единицами личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 3 187.
МО: за сутки из ЛДНР и опасных районов Украины эвакуированы в РФ более 25 тысяч человек
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из ЛДНР и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 25 560 человек. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, из них - 3 482 ребенка, а всего с начала специальной военной операции - уже 765 779 человек, из которых 144 105 - дети.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 99 603 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 3 187», - сообщил представитель Минобороны РФ.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об ударе по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Попасная.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:21 В стране и мире
Зеленский опубликовал фото якобы задержанного Медведчука
20:42 В стране и мире
Народная милиция сообщила, что журналисты из РФ и ЛНР попали под обстрел украинской армии
20:12 Армия
Видео
В Минобороны назвали количество уничтоженной украинской военной техники с начала спецоперации
17:24 В стране и мире
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
16:23 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Киев отошел от стамбульских договоренностей
Популярное
Зеленский опубликовал фото якобы задержанного Медведчука
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
Видео
Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Видео
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
В Подмосковье задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
Видео
Минобороны России показало залп «Калибров» с малого ракетного корабля ЧФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.