МО РФ: в Черниговской области продолжаются рейды националистов по частным домам

Как сообщает МО РФ, украинские националисты насильно изымают у людей продукты питания, материальные ценности, а также личные автомобили.

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В Черниговской области продолжаются рейды украинских националистов по частным домовладениям. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, в ходе этих рейдов националисты под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продукты питания, материальные ценности, а также личные автомобили.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о поражении двух украинских БПЛА над Очаковым и Николаевым.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов