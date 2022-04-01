Армия Армия Армия

МО: из опасных районов Украины и ЛДНР за сутки в РФ эвакуировано более 15 тысяч человек

22:13 01.04.2022
Как заявляет Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 543 397 человек.
МО: из опасных районов Украины и ЛДНР за сутки в РФ эвакуировано более 15 тысяч человек
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
Читайте нас на:

За прошедшие сутки ВС РФ, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них - 2 760 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как сообщает Министерство обороны РФ, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 543 397 человек, из которых 110 979 - дети.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 66 067 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 1 840 единиц», - отметил Мизинцев.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео пуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВС Украины. ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по командному пункту группировки войск ВСУ во время выполнения задач в ходе спецоперации.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовлили: Игнат Далакян и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:23 В стране и мире
Умерла советская и российская актриса Александра Яковлева
21:41 Армия
МО РФ: ВСУ 2,5 часа обстреливали из систем «Пион» и «Гиацинт» Новую Басань под Киевом
20:49 В стране и мире
Бастрыкин поручил расследовать авиаудар ВСУ по гражданскому объекту на окраине Белгорода
19:05 Армия
Видео
МО РФ: никакого отношения к российским ВС нефтебаза под Белгородом не имеет
17:52 В стране и мире
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь МО РФ в эвакуации турецких граждан и судов с Украины
Популярное
Видео
МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского
Видео
«Дети света не видят»: как мариупольский роддом продолжает работу под обстрелами
Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.