МО: из опасных районов Украины и ЛДНР за сутки в РФ эвакуировано более 15 тысяч человек
За прошедшие сутки ВС РФ, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них - 2 760 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Как сообщает Министерство обороны РФ, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 543 397 человек, из которых 110 979 - дети.
«Государственную границу Российской Федерации пересекли 66 067 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 1 840 единиц», - отметил Мизинцев.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео пуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВС Украины. ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по командному пункту группировки войск ВСУ во время выполнения задач в ходе спецоперации.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовлили: Игнат Далакян и Николай Баранов