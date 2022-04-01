МО: из опасных районов Украины и ЛДНР за сутки в РФ эвакуировано более 15 тысяч человек

Как заявляет Минобороны РФ, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 543 397 человек.

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За прошедшие сутки ВС РФ, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них - 2 760 детей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как сообщает Министерство обороны РФ, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 543 397 человек, из которых 110 979 - дети.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 66 067 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 1 840 единиц», - отметил Мизинцев.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео пуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВС Украины. ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по командному пункту группировки войск ВСУ во время выполнения задач в ходе спецоперации.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовлили: Игнат Далакян и Николай Баранов