ЦПВС: боевики «Джабхат Ан-Нусры»* скрытно доставляют ракеты с отравляющими веществами в Идлиб

По имеющимся сведениям, боевики нацелены на организацию провокации с целью обвинить правительственные войска САР в применении химоружия против мирных граждан.

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что в ЦПВС поступила информация об организации боевиками террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* скрытной доставки ракет, снаряженных отравляющими веществами, на опорный пункт террористов в районе города Эриха провинции Идлиб.

Журавлев отметил, что снаряжение боеприпасов проводилось в подземном укрытии в районе города Сармада под руководством специалистов одной из стран Европы. Согласно имеющимся данным, боевики нацелены на организацию провокации с целью обвинить правительственные войска САР в применении химоружия против мирных граждан.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зафиксирован один обстрел со стороны «Джабхат Ан-Нусры»* в провинции Латакия. Также один сирийский военный получил ранения после снайперского обстрела, произведенного террористами из района Дуаэль-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа.

«Джабхат Ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещена в РФ.



Материал подготовили Елизавета Потейчук и Вадим Михеев.