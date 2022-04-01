ЦПВС: боевики «Джабхат Ан-Нусры»* скрытно доставляют ракеты с отравляющими веществами в Идлиб
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что в ЦПВС поступила информация об организации боевиками террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* скрытной доставки ракет, снаряженных отравляющими веществами, на опорный пункт террористов в районе города Эриха провинции Идлиб.
Журавлев отметил, что снаряжение боеприпасов проводилось в подземном укрытии в районе города Сармада под руководством специалистов одной из стран Европы. Согласно имеющимся данным, боевики нацелены на организацию провокации с целью обвинить правительственные войска САР в применении химоружия против мирных граждан.
В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зафиксирован один обстрел со стороны «Джабхат Ан-Нусры»* в провинции Латакия. Также один сирийский военный получил ранения после снайперского обстрела, произведенного террористами из района Дуаэль-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа.
«Джабхат Ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещена в РФ.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Вадим Михеев.