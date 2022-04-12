СК РФ установит обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в ЛНР

Согласно заявлению СК РФ, военнослужащие Вооруженных сил Украины использовали дом престарелых в ЛНР в качестве укрытия.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и установить обстоятельства захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике.

Согласно заявлению в Telegram-канале ведомства, военнослужащие Вооруженных сил Украины использовали дом престарелых в ЛНР в качестве укрытия.

«Как и в других случаях, они придерживались уже привычной тактики, используя гражданское население, в данном случае пожилых людей, в качестве живого щита», - говорится в заявлении.

Также СК РФ сообщил, что украинские националисты стали отступать из здания, понимая что удержать позицию, оборудованную точками для стрельбы из пулеметов и противотанковыми средствами, не получится.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» на Украине. Согласно заявлению ведомства, Мамука Мамулашвили обвиняется по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте).