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Несмотря на непогоду: как прошел первый день «Саянского марша» в рамках международного этапа АрМИ-2022

20:23 12.04.2022
Команда из Китая завоевала лидерство после первого дня соревнований с небольшим отрывом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первый день соревнований горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш» начался массовым стартом в рамках международного этапа АрМИ-2022. Военнослужащие из девяти команд преодолели свыше 25 километров трассы в первый день соревнований в сложных погодных условиях в горах Западный Саяна Красноярского края.

Военные из восьми государств выполнили шесть специальных задач, среди которых - поиск пострадавшего в лавине, стрельба в составе отделения и спуск по закрепленной веревке и подъем пострадавшего по склону. Вместе с тем участники завершили первый соревновательный день перевозкой условного пострадавшего. На протяжении всей дистанции военнослужащим было необходимо противостоять непогоде - порывам ветра и обильному снегопаду, которые усложняли выполнение специальных задач и передвижение по маршруту.

Команда из Китая взяла лидерство после первого дня соревнований с небольшим отрывом. Команда из России оказалась на втором месте, а на третьем - представители Узбекистана. В состязаниях принимают участие восемь стран: команды России, Китая, Абхазии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Ирана, а также женская сборная команда ВС РФ.

Соревнования начались 11 апреля, они проходят на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в рамках Армейских международных игр - 2022. «Саянский марш» завершится торжественным закрытием 14 апреля.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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