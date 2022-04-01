Миноброны: более 60 иностранных судов заблокированы в портах Украины

По словам начальника НЦУО РФ, российские военнослужащие каждый день с 08:00 до 19:00 по Москве открывают гуманитарный коридор протяженностью 80 и шириной три морских мили.

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Украина по-прежнему блокирует свыше 60 иностранных судов в своих портах, а также созданная властями во внутренних водах и территориальном море высокая минная опасность и угроза обстрела не дают судам безопасно выйти в открытое море. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданскому судоходству не создается. В очередной раз предупреждаем о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», - отметил он.

По словам Мизинцева, российские военнослужащие каждый день с 08:00 до 19:00 по Москве открывают гуманитарный коридор протяженностью 80 и шириной три морских мили для безопасного движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины. Помимо этого сведения о действии Морского гуманитарного коридора объявлены в навигационных предупреждениях через Всемирную службу навигационных предупреждений.

«Кроме того, ежедневно каждые 15 мин на международных каналах № 14 и № 16 УКВ-радиосвязи силами Военно-Морского Флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования Морского гуманитарного коридора», - добавил начальник НЦУО РФ.

Кроме того, говорит представитель военного ведомства, Киев не подтверждает готовность обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора и любыми способами уклоняется от взаимодействия по решению данного вопроса. Также Россия фиксирует случаи работы на 16 международном канале УКВ-радиосвязи неизвестного абонента, который передает ложные сведения на украинском языке о якобы возможных провокациях со стороны ВМФ РФ и призывами к отказу от использования морского гумкоридора.

«В очередной раз призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев предпринять меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины», - резюмировал Мизинцев.

Напомним, Михаил Мизинцев сообщал, что украинская сторона всячески пытается уйти от ответственности за создание минной опасности в Черном море и при этом пытается обвинить в этом Россию.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.