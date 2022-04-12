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Бессердечная езда: российским водителям запретили вождение после приема корвалола и валокордина

Егор Левин
Максим Петренко
18:13 12.04.2022
Фенобарбитал выводится из организма в течение не менее пяти дней - так, 15 капель лекарства способны освободить от руля на неделю.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Водителям запретили садится за руль в случае, если накануне они использовали корвалол и валокордин - препараты, которые россияне покупают по девять миллионов пузырьков в год, содержат психотропное вещество.

Автолюбитель из Нижнего Новгорода Аркадий Мирошниченко за 15 лет за рулем не допустил ни одного ДТП, поэтому лишение прав на два года стало для него сродни грому среди ясного неба - лишь потом мужчина выяснил, что обнаруженный в его организме фенобарбитал появился от пары таблеток корвалола спустя почти неделю после приема. Безуспешно пытался убедить суд прекратить административное дело.

Так, корвалол и валокордин с вождением автомобиля не совместимы, и действующие правила медицинского освидетельствования водителей не подлежат пересмотру. Точку поставил Верховный суд - апелляционная коллегия отказала очередному истцу, который считал, что его права ущемляются. Ссылки на то, что известное в народе седативное средство водитель пил по назначению врача и строго в медицинских дозах, в суде силы не имеют.

«Для констатации нахождения лица в состоянии опьянения наркотическими или психотропными веществами, а также иными вызывающими опьянение веществами не установлено предельно допустимых концентраций этих веществ в организме человека. Таким образом, употребление любого количества указанных веществ по смыслу действующего законодательства позволяет установить состояние опьянения», - говорится в законе.

Фенобарбитал - психотропное вещество, которое присутствует в составе множества седативных и снотворных средств. Кроме корвалола и валокордина - в пенталгине, валосердине, андипале, а также в ряде нейролептиков и антидепрессантов. Фенобарбитал выводится из организма долго, в течение не менее пяти дней. Таким образом, 15 капель способны освободить от руля на неделю.

Полностью обезопасить себя от судебного наказания можно, только воздержавшись от управления транспортным средством при приеме подобных препаратов. В инструкциях к корвалолу есть указания на управление автомобилем, правда, у одних производителей сказано прямо, что в составе содержатся этиловый спирт и фенобарбитал, поэтому вождение противопоказано, а в других написано: «Нужно соблюдать осторожность».

Несколько лет назад общественники предлагали установить определенный порог наличия подобных веществ, после которого начиналась бы ответственность. Но эту идею власти не поддержали.

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