В стране и мире Путин заявил, что белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева Алексей Курильченко Президент РФ отметил, что диалог с Украиной удалось наладить благодаря действиям Лукашенко. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия может стать подходящей площадкой для продолжения переговоров Москвы и Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко, отметив, что благодаря действиям президента Белоруссии удалось наладить диалог с Украиной. «Подробно проинформировал Александра Григорьевича о развитии специальной военной операции на Донбассе и о ходе переговорного процесса по этой теме. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов... Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов», - сказал Путин. Ранее на территории Белоруссии прошли три раунда переговоров российской и украинской делегаций. Первый раунд состоялся 28 февраля, второй - 3 марта, третий - 7 марта. Четвертый раунд переговорного процесса прошел 29 марта в Стамбуле. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика