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В Ferrero сообщили об отзыве из РФ произведенной в Бельгии продукции Kinder

Алексей Курильченко
15:11 12.04.2022
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Россию могли попасть продукты Kinder, зараженные сальмонеллой.
В Ferrero сообщили об отзыве из РФ произведенной в Бельгии продукции Kinder
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Кондитерская компания Ferrero сообщила об отмене поставкой в Россию части продукции, произведенной в Бельгии. Как сообщили в Роспотребнадзоре, на фабрике была ранее обнаружена сальмонелла. Как сообщили телеканалу «Звезда» в пресс-службе компании, решение не касается продуктов, произведенных на других фабриках, в том числе и в российском цеху.

«Ferrero добровольно отзывает с рынка в России продукты Kinder, произведенные с 1 июня 2021 года по 08 апреля 2022 года на фабрике Ferrero г. Арлон, Бельгия... Также отзыву подлежат новогодние наборы. Все остальные продукты Kinder, произведенные на других фабриках Ferrero, в том числе на фабрике Ferrero во Владимирской области (с. Ворша, Собинский район), отзыву не подлежат», - говорится в сообщении компании.

В компании пообещали принять необходимые меры для минимизации последствий произошедшего. Потребителям посоветовали не употреблять ранее приобретенные изделия и обратиться в компанию для получения компенсации.

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