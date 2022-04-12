В Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом

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Партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом. Инициатива коснется в первую очередь компаний, которые приняли решение приостановить свою деятельность на территории России.

«Инициатива "Единой России" коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. При этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими», - говорится в сообщении на сайте партии.

Переход будет осуществляться только по решению суда. Отмечается, что иностранным компаниям сохранят возможность возобновить деятельность в РФ или продать пакет акций.

Ранее стало известно, что европейский бизнес заинтересован в том, чтобы как можно скорее вернуться на российский рынок. С таким заявлением выступил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг в ходе встречи с советником президента России Антоном Кобяковым в Москве.