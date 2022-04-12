В Москве задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
* «Правый сектор» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.
|
В Москве задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
* «Правый сектор» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.
В ДPУГИХ CMИ
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