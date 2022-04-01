В стране и мире Иран предложил России меры по обходу санкций США Игнат Далакян Согласно заместителю главы Центробанка исламской республики по международным делам, Иран предложил российской стороне меры исходя из собственного опыта. © Фото: freepik.com Читайте нас на: Власти Исламской Республики Иран предложили Российской Федерации меры по уходу от санкций Соединенных Штатов. Об этом рассказал заместитель главы Центробанка исламской республики по международным делам Мохсен Карими. «Иран, основываясь на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет, для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», - цитирует Карими РИА Новости. Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия не собирается просить европейские страны отменить санкции. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ заявил, что Россия имеет определенный запас прочности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика