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Обвалившийся потолок, выбитые окна: кадры последствий обстрелов «Градами» Донецка со стороны ВСУ

Андрей Аркадьев
Олег Лавров
17:54 01.04.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк из «Градов». Пострадали жилые дома и школа.
Обвалившийся потолок, выбитые окна: кадры последствий обстрелов «Градами» Донецка со стороны ВСУ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Утро для жителей южных районов Донецка началось с оглушительного грохота. Первый реактивный снаряд разорвался здесь в 7 утра. Две ракеты из РСЗО попали по 30-й школе в микрорайоне Текстильщик. Одна из них пробила крышу, вторая угодила в школьный бассейн.

«Грады» уже накрывали эту школу в 2014 и 2015 годах. Все восемь лет учебный процесс сопровождался разрывами снарядов. Месяц назад снаряды стали ложиться кучнее и ближе, после чего детей отправили на дистанционку.

«Вы предоставляете, какие были бы жертвы, если были бы детки. Тем более детки маленькие. Это младший блок у нас», - рассказывает вахтер школы Инна Попович.

На этой неделе крупнокалиберный снаряд снес два этажа дома в 500 метрах от школы. Погибли два человека, пятеро доставлено в больницу, двухгодовалый ребенок в коме. Сегодня под ударом «Града» оказалась пятиэтажка в соседнем районе.

Еще один снаряд из реактивной системы залпового огня угодил в жилой дом. В результате обстрела украинской артиллерии с западной стороны пятиэтажки выбило все окна. Если бы в комнате находились люди – без жертв бы не обошлось.

Надежда Шевченко пережила уже два обстрела украинских боевиков. Неделю назад снаряд прилетел в ее частный дом на окраине Донецка. Она переехала к дочке в центр Петровского района. Сегодня ударом накрыло и здесь.

«У нас дите в прихожей. Мы ее прячем, и самим деваться некуда. Сколько можно то уже? Господи, сил никаких нету», - делится Надежда Шевченко.

На месте каждого обстрела в ДНР работают специалисты центра контроля и координации. Они фиксируют нанесенный ущерб. За сутки со стороны вооруженных формирований Украины по мирным жителям Народной республики было выпущено 164 боеприпаса различного калибра. С начала эскалации со стороны Украины погибло 43 мирных жителя.

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