Журналист Андрей Бабицкий умер в Донецке

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В Донецке на 58-м году жизни скончался журналист Андрей Бабицкий. Он был обнаружен в своей квартире. О трагедии сообщил генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин.

«Из Донецка мне сообщили, что умер журналист Андрей Бабицкий. Факт его смерти подтвердил сосед Андрея по имени Сергей, ответивший на звонок по телефону Бабицкого. Предварительная причина: остановка сердца», - написал Михайлин в Telegram.

Бабицкий работал в редакции журнала «Гласность» с 1997 по 1989 год. После этого он был корреспондентом «Радио Свобода»* до 2015 года. Позже работал над запуском телеканала в Донецке. Последние годы жизни Бабицкий был автором издания «Украина.ру», а также писал статьи для газеты «Взгляд» и сайта Life.ru.

В 2015 году Андрея Бабицкого уволили с «Радио Свобода»* из-за публикации информации о зверствах украинских националистов. Он снял на видео последствия нападения украинского нацбатальона на жителей села Новосветловка.

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