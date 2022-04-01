Сержант ВС РФ стала спортсменкой года по версии Международного совета военного спорта

Среди восьми кандидатов на звание лучшей спортсменки года четыре представляли Вооруженные силы Российской Федерации.

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Мастер спорта России сержант Вооруженных сил Российской Федерации Влада Кривенко, абсолютная чемпионка мира CISM 2021 года, чемпионка первенства России 2021 года, чемпионка Воздушно-десантных войск, проходящая службу в 309-м Центре специальной парашютной подготовки МО РФ (Рязань), признана спортсменкой 2021 года по версии CISM.

На официальном сайте Международного совета военного спорта голосование на звание лучшей спортсменки и спортсмена 2021 года шло в течение двух месяцев. Победители интернет-голосования (один мужчина и одна женщина) автоматически прошли в финальный этап.

На втором этапе президенты спортивных комитетов CISM по видам спорта путем онлайн-голосования, которое завершилось 20 марта 2022 года, выбрали еще двух номинантов среди мужчин и двух среди женщин.