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Сержант ВС РФ стала спортсменкой года по версии Международного совета военного спорта

Алексей Баранов
16:11 01.04.2022
Среди восьми кандидатов на звание лучшей спортсменки года четыре представляли Вооруженные силы Российской Федерации.
Сержант ВС РФ стала спортсменкой года по версии Международного совета военного спорта
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мастер спорта России сержант Вооруженных сил Российской Федерации Влада Кривенко, абсолютная чемпионка мира CISM 2021 года, чемпионка первенства России 2021 года, чемпионка Воздушно-десантных войск, проходящая службу в 309-м Центре специальной парашютной подготовки МО РФ (Рязань), признана спортсменкой 2021 года по версии CISM.

На официальном сайте Международного совета военного спорта голосование на звание лучшей спортсменки и спортсмена 2021 года шло в течение двух месяцев. Победители интернет-голосования (один мужчина и одна женщина) автоматически прошли в финальный этап.

На втором этапе президенты спортивных комитетов CISM по видам спорта путем онлайн-голосования, которое завершилось 20 марта 2022 года, выбрали еще двух номинантов среди мужчин и двух среди женщин.

© ТРК ВС РФ «Звезда»

Определение победителей премии «Лучший спортсмен CISM 2021 года» состоялось в Австрии на совете директоров CISM путем тайного голосования 19 членов этого органа управления, в который входят представители Алжира, Бангладеш, Бразилии, Гвинеи, Германии, Греции, Зимбабве, Испании, Канады, Китая, Нигерии, Республики Корея, России, Руанды, Сирии, США, Франции и Швеции. По итогам российская парашютистка была признана лучшей спортсменкой года. Соперницами Кривенко стали россиянки, а также спортсменки из Австрии, Франции, Венгрии и Италии. 

Среди мужчин с большим отрывом победил Эдуардо Каррильо Мартинес-Осорио (авиационное пятиборье) из Испании. Награждение лауреатов состоится на 77-й Генеральной ассамблее CISM, запланированной с 1 по 9 мая в Перу.

Представители Украины, как члены CISM, пытались повлиять на работу совета. Это касалось и попыток исключения наших спортсменов из числа номинантов премии, и лишения нашей страны права провести в августе 2022 года III Всемирные курсантские игры, но крупнейшая спортивная организация в мире после Международного олимпийского комитета и Международной федерации университетского спорта на неадекватные действия одного из своих членов не поддалась.

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