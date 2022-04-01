Сержант ВС РФ стала спортсменкой года по версии Международного совета военного спорта
Мастер спорта России сержант Вооруженных сил Российской Федерации Влада Кривенко, абсолютная чемпионка мира CISM 2021 года, чемпионка первенства России 2021 года, чемпионка Воздушно-десантных войск, проходящая службу в 309-м Центре специальной парашютной подготовки МО РФ (Рязань), признана спортсменкой 2021 года по версии CISM.
На официальном сайте Международного совета военного спорта голосование на звание лучшей спортсменки и спортсмена 2021 года шло в течение двух месяцев. Победители интернет-голосования (один мужчина и одна женщина) автоматически прошли в финальный этап.
На втором этапе президенты спортивных комитетов CISM по видам спорта путем онлайн-голосования, которое завершилось 20 марта 2022 года, выбрали еще двух номинантов среди мужчин и двух среди женщин.