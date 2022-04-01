Российские саперы с комплексом разминирования «Уран-6» прибыли в ЛНР

Роботом управляет оператор при помощи пульта, что позволяет ему находиться на безопасном расстоянии при разрыве мин и снарядов.

© Видео: пресс-служба Народной милиции ЛНР © Фото: пресс-служба Народной милиции ЛНР

В ЛНР прибыло специализированное подразделение инженерных войск ВС РФ - Международный противоминный центр, оснащенный робототехническим комплексом разминирования «Уран-6», сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Для нас на сегодняшний день очень важно провести разминирование на освобождаемой территории и на линии бывшего боевого соприкосновения», - заявил глава ЛНР.

«Уран-6» - робототехнический комплекс разминирования. Оснащен несколькими видами трала, которые используются для работы с различными типами грунтов.

Роботом управляет оператор при помощи пульта на расстоянии до 800 метров, что позволяет ему находиться на безопасном расстоянии при разрыве мин и снарядов. Комплекс весит до шести тонн. За один день способен выполнить объем работы, который под силу подразделению из 20 саперов.

«Уран-6» уже успел зарекомендовать себя в операциях по разминированию в Сирии и Нагорном Карабахе.