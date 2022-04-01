И противник бежит: как работает спецназ РФ в ходе спецоперации на Украине

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Срочный вылет вглубь одной из приграничных областей Украины. На борту вертолета группа спецназа, за иллюминатором летящего очень низко Ми-8АМТШ проносятся деревни, в которые уже приходили наши гуманитарные конвои.

Но конечная точка высадки намного дальше. Ми-8 АМТШ и сопровождающий ударный Ми-24 улетают. Здесь обстановка все еще непростая, поэтому действуют очень узкие специалисты. Мы не можем назвать структуру, к которой относятся эти бойцы. Зато результат их профессионализма: несколько захваченных украинских танков Т-64 последних модификаций.

«В ходе разведки было выявлено местонахождение двух единиц танков Т-64. Проведя налет, группа захватила данные танки. Экипаж танков не оказал сопротивления - отошли», - указал один из военнослужащих.

Подходы к технике были заминированы, но танки в исправности, почти во всех заряженный боекомплект. Один танк вообще ни разу не стрелял. Причина, по которой экипажи не приняли боя, выяснилась сразу. В баках ни капли топлива. Что не отменяет качества и результатов этой спецоперации.

«Закрепились на автомобильной дороге на стратегически важном направлении, что позволило беспрепятственно проводить грузы и другую военную технику», - указал военнослужащий ВС РФ.

Покидали украинские танкисты свою технику в спешке. Впрочем, такое быстрое бегство с позиций при столкновении с российскими подразделениями вполне характерно для националистов.

Пример тому - один из блок-постов на бывшей украинской границе. Комната отдыха завалена мусором и мелкими вещами. Сразу видно, что здание очень быстро покидали. Дальше находится еще несколько помещений, но туда корреспондент «Звезды» не стал заходить до прибытия саперов: могут быть растяжки.

Главная опасность для действий спецназа в глубине еще не освобожденной территории - внезапный обстрел. Противник пользуется пристрелянными позициями и накрывает наших бойцов артиллерийскими ударами.

«Попали под минометный обстрел. К сожалению, были ранены водитель и пулеметчик. Надо было выбираться с красной зоны, так называемой, я сел за руль бронеавтомобиля, а мой товарищ - за пулемет», - поделился воспоминания военнослужащий.

Взаимозаменяемость - еще один из козырей таких групп специального назначения. Во многом благодаря их действиям обеспечивается продвижение основных сил на разных направлениях специальной военной операции РФ.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов