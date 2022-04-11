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Точность и мощь: как «Искандеры» поражают объекты противника в ходе спецоперации на Украине

Анатолий Бородкин
алиса краузова
05:00 11.04.2022
Корреспондент «Звезды» понаблюдал за работой знаменитых российских «Искандеров» в рамках спецоперации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ракета набирает скорость, высоту, встает на траекторию и уходит в заданный ракетчиками квадрат. Пусковая установка незамедлительно переходит из боевого в походное положение и меняет место дислокации. Очевидно, что ударную машину, а вместе с ней и командный пункт «Искандера» выслеживает весь арсенал группировки ВСУ. Беспилотники, артиллерия, диверсионно-разведывательные группы, провокаторы-наводчики.  

Работа ракетного комплекса - кость в горле украинских военных. Его многотонные баллистические и крылатые ракеты, пущенные на расстояние иногда нескольких сот километров попадают, как ниткой в игольное ушко - в самые охраняемые, замаскированные и засекреченные объекты вооруженных сил противника.

Вот он - грозный «Искандер». Баллистическая ракета приводится в боевое положение. Разведка обнаружила крупный склад боеприпасов противника, его нужно уничтожить. До этого был пуск ракеты крылатой. Ребята рассказывают, что они попали точно в окно укрепленного командного пункта.

Несмотря на огромную мощь «Искандера», его главное преимущество - точность поражения. По словам ракетчиков, разведка докладывала, что после одного из пусков многотонный снаряд зашел в указанную точку прилета с отклонением всего в один метр. Степень ответственности колоссальная, ведь вместе с уничтоженными объектами парализуется работа целых подразделений и направлений группировки ВСУ. Они остаются без командования, связи, снабжения. Каждую цель наши спецгруппы и современные системы слежения отрабатывают несколько дней, а иногда недель. 

Заместитель командира экипажа Максим показывает свое рабочее место. Говорит: объяснять назначение некоторых агрегатов бессмысленно. Без специальной подготовки принцип действия понять будет сложно. Хотя своего «волчару», как ребята называют пусковую, считает предельно простой в управлении и эксплуатации. Но добавляет: это при условии, что за тумблерами и экранами профессионал.

«Машина очень умная, она сама считает, как бы направляет. Здесь все зависит от техники, ну и от расчета», - заметил военнослужащий.

Командир батареи Сергей начинал службу в армии еще на советском ракетном комплексе «Точка У». Система устарела, не эффективна в условиях современных боевых действий, подчеркивает офицер. И перечисляет преимущества новой техники - «Искандеров».

«Данным комплексом намного проще и удобнее управлять, он намного точнее, намного быстрее выходит в готовность», - обозначил Сергей.

С командного пункта поступает новая задача, скоро будут обозначены координаты цели. Экипажи «Искандеров» на новых позициях приводят свои машины в боевое положение.

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