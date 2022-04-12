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«Красная лихорадка»: как крымчане помогают аграриям в Мелитополе

Виктория Косогляденко
алиса краузова
00:01 12.04.2022
Крымские фермеры оказывают помощь коллегам из Мелитополя для поддержания сельского хозяйства в районе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мелитополь - черешневая столица Украины. Четверть всего урожая страны именно из этого региона. Около 40 разных сортов знают местные садоводы. И сейчас они активно готовятся к сезону. Его, кстати, здесь называют «красная лихорадка».

Через пару дней на ветках появятся бутоны. А еще несколько недель и весь сад зацветет пышным цветом. Сейчас мелитопольские фермеры проводят обрезку черешни. На деревьях еще ни листочка, а уже понятно, сколько ягод соберут летом с каждого: килограммов по 50, не меньше. Главное, чтобы ни дожди, ни туманы, ни заморозки не помешали в период цветения.

Пока в регионе нет удобрений и агрохимии. Мелитопольский район оказался в экономической блокаде. Чтобы прорвать ее, нужно время. Поддержать аграриев из Запорожья пытаются крымские фермеры. Когда-то они и сами через все это прошли. Заново выстраивали всю цепочку производства: искали новых поставщиков и рынки сбыта продукции, а главное - чем заменить привычные культуры. Но рис, который до этого десятилетиями выращивали на полуострове, тогда потеряли. Без воды культура погибла, поля пустовали все эти засушливые восемь лет. Но технологии рисоводства в Крыму не забыты. Сейчас хозяйства на полуострове восстанавливают.

«Конечно, рады. Мы этого ждали. Мы - специалисты в области риса. Это основная культура, которую мы выращивали. Неожиданно все было, тяжело перенесли. Закрыли воду», - рассказал агроном Юрий Чмарин.

А на самом крупном агропредприятии мелитопольского района полторы тысячи гектаров озимых сейчас проходят технологическую обработку - попросту, боронование. Всходы в этом сезоне поздние, но даже с учетом всех сложностей фермеры не опускают руки. Даже если не рекордных урожаев на экспорт, то хотя бы средних показателей - для обеспечения своего края и соседних областей - точно добьются.

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