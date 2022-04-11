Тысячи людей в разрушенном городе: как выживают под украинскими обстрелами жители ЛНР

Выживать в одном из находящихся под обстрелами городов в ЛНР становится все труднее, у людей сдают нервы, привыкнуть к постоянным обстрелам невозможно, его уже готовы покинуть даже те, кто раньше наотрез отказывался от эвакуации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Над одним из находящихся под обстрелом городов в ЛНР вздымаются клубы черного, едкого дыма. Запахом гари здесь пропитано буквально все. Радикалы увеличили интенсивность обстрелов.

Националисты начали массированные обстрелы жилых домов. Понимая безвыходность своего положения, радикалы, похоже, решили нанести максимальный урон городу.

В жилой дом снаряд прилетел сегодня утром. Били умышленно, по людям.

«Без десяти пять прилетело в дом. Дом так содрогнулся... четвертый этаж разнесло», - рассказывают местные жители.

Снаряд угодил в торец дома в районе четвертого этажа. Накануне, жильцов квартиры вывезли из города бойцы Народной милиции.

В другую квартиру на четвертом этаже сегодня прилетел кассетный боеприпас, начиненный вот такими вот дротиками. Стену просто вырвало из дома, к счастью, в квартире никого не было.

Еще один снаряд угодил в кафе, расположенное на первом этаже, где прятались от холода и обстрелов люди. Серьезно пострадала хозяйка заведения, сестра Елены.

«Она буквально чуть-чуть не успела и прямое попадание, видимо, ее накрыло...», - рассказывает местная жительница

Женщину увезли в госпиталь. К эвакуации готовят и другую пенсионерку. Она осталась одна дома. В течение пяти дней пожилая женщина была без еды и воды, в состоянии крайнего истощения ее случайно обнаружили соседи.

В городе с каждым днем появляется все больше новых могил. Юрий сегодня похоронил двух человек, соседа по дому и своего друга. Сюда пришел, чтобы сообщить о месте захоронения.

«Вышел из подвала, когда перестали стрелять, и резко снаряд прилетел. Осколок в грудь. Все», - рассказал Юрий, местный житель.

Выживать здесь становится все труднее, у людей сдают нервы, привыкнуть к постоянным обстрелам невозможно. Город готовы покинуть даже те, кто раньше наотрез отказывался от эвакуации. Однако, в полуразрушенном городе еще остаются тысячи людей.