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Мастерство и слаженность: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации

00:00 12.04.2022
Российские военные продолжают проявлять мужество, героизм и готовность идти на помощь боевым товарищам, рискуя жизнью в ходе спецоперации в Донбассе.
Мастерство и слаженность: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые по-прежнему демонстрируют боевую слаженность и выдержку в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Подполковник Анатолий Ванчугов, старший офицер отдела управления связи штаба военного округа

© Минобороны России

Анатолий Ванчугов с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса в составе вспомогательного пункта управления обеспечивает должностных лиц командного пункта всеми видами связи в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество, отвагу и самоотверженность.

Военнослужащий организовал установку ретранслятора на крыше высотного здания в районе наблюдательного пункта, вытесняя националистов с занимаемых позиций, в условиях плотного ведения огня из стрелкового оружия противником по позициям группировки российских войск. Своими действиями Ванчугов обеспечил устойчивой помехозащищенной радиосвязью должностных лиц вспомогательного пункта управления.

Позднее во время продвижения вглубь обороны противника позиции командного пункта управления попали под минометный обстрел со стороны украинских радикалов, в результате чего основная система связи вышла из строя. Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам подполковника Ванчугова, невзирая на продолжающийся обстрел, в группировке была организована связь по резервным средствам спутниковой связи, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку врага.

Кроме того, Ванчугов во время боя нашел двух российских военных, получивших осколочные ранения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Подполковник лично вытащил раненых из-под огня, доставил в укрытие и оказал им первую медицинскую помощь, несмотря на обстрелы.

Подполковник Андрей Гаранин, командир батальона

© Минобороны России

Андрей Гаранин вместе с вверенным ему мостовым батальоном в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачу по восстановлению стратегически важного мостового перехода через реку, разрушенного неонацистами в ходе отступления. В ходе систематических обстрелов со стороны ВСУ Гаранин лично возглавил группу мостовой разведки, в ходе которой было обнаружено и обезврежено две фугасные мины, установленные на путях подхода к разрушенной переправе.

Во время восстановления моста личный состав неоднократно подвергался минометному обстрелу со стороны украинских диверсантов. Так, один из подчиненных подполковника Гаранина получил осколочные ранения.
Проявив отвагу и мужество, Гаранин вынес военнослужащего из-под огня противника, оказал ему первую помощь и вернулся на возводимую переправу. Андрей продолжил руководить личным составом до полного восстановления моста, несмотря на непрерывный огонь.

Благодаря умелым, решительным и профессиональным действиям воинов-дорожников под руководством Андрея Гаранина, используя штатные быстровозводимые разборные мосты, разрушенный мостовой переход был восстановлен, это способствовало успешному продвижению общевойсковых подразделений для выполнения ими поставленных задач и колонн снабжения с гуманитарной помощью для местного населения, пострадавшего от неонацистов.

Капитан Алексей Гостюхин

© Минобороны России

Алексей Гостюхин в составе артиллерийской группы проводил разведку местности для определения запасных позиций артиллерийских дивизионов бригады. Так, во время продвижения по лесному массиву в ночное время Гостюхин обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов в составе 40 человек, которые готовили нападение на подразделение российских войск.

Скрытно подобравшись к позициям радикалов, оценив силы противника, Гостюхин незамедлительно передал координаты дислокации украинских боевиков на пункт управления бригады. На основании этой информации по позициям вооруженных формирований неонацистов был нанесен групповой артиллерийский удар, в результате которого противник был ликвидирован.

Своими профессиональными и мужественными действиями капитан Гостюхин сорвал готовящуюся атаку националистов на российские подразделения, а противник, в свою очередь, понес существенные потери.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Андрей Работнов.

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