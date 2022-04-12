Мастерство и слаженность: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Анатолий Ванчугов с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса в составе вспомогательного пункта управления обеспечивает должностных лиц командного пункта всеми видами связи в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество, отвагу и самоотверженность.

Военнослужащий организовал установку ретранслятора на крыше высотного здания в районе наблюдательного пункта, вытесняя националистов с занимаемых позиций, в условиях плотного ведения огня из стрелкового оружия противником по позициям группировки российских войск. Своими действиями Ванчугов обеспечил устойчивой помехозащищенной радиосвязью должностных лиц вспомогательного пункта управления.

Позднее во время продвижения вглубь обороны противника позиции командного пункта управления попали под минометный обстрел со стороны украинских радикалов, в результате чего основная система связи вышла из строя. Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам подполковника Ванчугова, невзирая на продолжающийся обстрел, в группировке была организована связь по резервным средствам спутниковой связи, что позволило обеспечить устойчивое управление подразделениями в обороне и отразить атаку врага.

Кроме того, Ванчугов во время боя нашел двух российских военных, получивших осколочные ранения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Подполковник лично вытащил раненых из-под огня, доставил в укрытие и оказал им первую медицинскую помощь, несмотря на обстрелы.

Подполковник Андрей Гаранин, командир батальона