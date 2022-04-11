В Минобороны озвучили количество уничтоженной военной техники ВСУ с начала спецоперации

В частности, с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожено 913 орудий полевой артиллерии и минометов украинской армии.

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С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса Вооруженными Силами России было уничтожено 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса Украины. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, “Бук-М1”, “Оса АКМ”, 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники», - отметил представитель российского военного ведомства на брифинге.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в Донецкой области в районе населенного пункта Новогродовка был уничтожен базовый лагерь нацистов украинской террористической организации «Правый сектор»*. Помимо этого в Днепропетровской области в районе населенного пункта Синельниково российские средства ПВО сбили в воздухе истребитель Су-27 вооруженных сил Украины.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в России.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.