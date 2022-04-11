В северных районах Крыма введен желтый уровень террористической опасности

По словам главы Крыма, режим будет действовать 15 суток до 20:00 26 апреля.

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в северных районах региона объявлен желтый уровень террористической опасности. По его словам, данная мера носит исключительно профилактический характер, в настоящее время обстановка в Крыму спокойная и полностью контролируется властями и правоохранителями.

«Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 11 апреля 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым высокого («желтого») уровня террористической опасности», - написал глава Крыма у себя в Telegram.

Аксенов добавил, что режим будет действовать 15 суток до 20:00 26 апреля. В течение данного срока правоохранители, органы безопасности, исполнительные органы государственной власти республики и органы местного самоуправления примут дополнительные меры для обеспечения безопасности государства и граждан.

Ранее в Краснодарском крае в Ейском и Щербиновском районах, которые граничат с Украиной по Азовскому морю, был объявлен желтый уровень террористической опасности.