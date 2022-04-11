МО РФ: французские жандармы, отправленные на Украину для расследования российских «преступлений», ангажированы

По словам начальника НЦУО РФ, французские военные прибыли на Украину через Германию и Польшу по «дипломатическому коридору».

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что французские власти направили на Украину группу военнослужащих из государственной жандармерии, которые совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам, созданной по инициативе США, будут осуществлять сбор информации о якобы совершенных военными ВС РФ преступлениях.

Генерал-полковник добавил, что французские военные сил специальных операций вместе с техническими экспертами жандармерии и МВД Франции прибыли на Украину через Германию и Польшу по «дипломатическому коридору».

«Принимая во внимание ангажированность этих "специалистов", рассчитывать на беспристрастное расследование не приходится. По всей видимости, основными направлениями их деятельности станет сокрытие многочисленных военных преступлений в отношении населения Украины, Донецкой и Луганской народных республик, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России», - сказал Мизинцев на брифинге.

Кроме того, в Министерстве обороны России рассказали о карательных рейдах украинских боевиков в Славянске. В частности, как сообщает МО РФ, в Славянске боевики теробороны проводят карательные рейды с целью выявления среди местных жителей любых признаков пророссийских взглядов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов