По горам в полной выкладке: конкурс «Саянский марш» открылся под Красноярском

За звание лучшего горного подразделения на международном этапе конкурса в этом году борются восемь стран-участниц.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Церемония открытия первого конкурса в рамках АрМИ-2022 по ски-альпинизму «Саянский марш» прошла в горах Западный Саян Красноярского края.

За звание лучшего горного подразделения на международном этапе конкурса в этом году борются восемь стран-участниц. Свое мастерство продемонстрируют две команды от России - это победитель всероссийского этапа сборная ЮВО и женская сборная. Впервые в этом году в борьбу включилась сборная Ирана.

Соревнования будут проводиться на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки». Бойцы отработают выполнение спецзаданий по ски-альпинизму в высокогорье.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов