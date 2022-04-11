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Против системы: чем премьер Венгрии не угодил Евросоюзу

Федор Шеин
алиса краузова
01:07 11.04.2022
«Звезда» рассказывает, как Евросоюз пытается подавить Венгрию и ее премьер-министра из-за отношений с Россией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Виктор Орбан вновь избран премьер-министром Венгрии. По итогам голосования его партия заняла 139 кресел из 199. Однако сам премьер дает понять, что настоящая борьба велась далеко за пределами страны. Но кто же тогда на самом деле был соперником Виктора Орбана?

«Нам пришлось бороться с таким большим количеством соперников: с левыми, с брюссельскими бюрократами, с империей Джорджа Сороса со всеми ее деньгами, с ведущими международными СМИ и, в конце концов, даже с украинским президентом», - заявил премьер-министр.

Орбан не зря обозначил одним из своих внешних противников Владимира Зеленского. Украина постоянно требует все большей и большей помощи и преференций. И не скупится на оскорбления в адрес премьера Венгрии, который не спешит рушить отношения с Россией и свою экономику, поддерживая антироссийские санкции. Подобная риторика спровоцировала дипломатический скандал, когда Зеленский в очередном своем обращении совсем уж недипломатично высказался о премьере Венгрии.

«Политики уходят, а правда остается. Вот о чем я говорю - о правде. Если это война, я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой», - высказался украинский лидер.

Посла Украины сразу же вызвали на ковер в МИД Венгрии - такую риторику Будапешт счел возмутительной. А глава внешнедипломатического ведомства, Петер Сийярто, призвал Украину прекратить подобные заявления.

«Украинским лидерам пора прекратить оскорблять Венгрию и принять к сведению волю венгерского народа. Венгрия не хочет рисковать миром и безопасностью в своей стране, поэтому не соглашается перевозить оружие для Украины и не голосует за санкции против энергетического сектора России», - заявил Сийярто.

Но подобное отношение к Орбану и Венгрии - привычное дело в ЕС. И эта история тянется уже давно. Например, в 2015 году на саммите Евросоюза в Латвии бывший председатель Европейской комиссии Жан Клод Юнкер, известный своими шутками, совсем не по протоколу поприветствовал Виктора Орбана, назвав его диктатором.

Тогда Брюсселю не нравилась жесткая позиция правительства Венгрии по приему беженцев с Ближнего Востока. Сейчас же Орбана фактически обвиняют в предательстве интересов НАТО и ЕС. Венгрия отказалась поддержать антироссийские санкции в топливной сфере, а ее премьер открыто выступает против вмешательства НАТО в конфликт на Украине. И на Западе это воспринимают, как потакательство Кремлю, забывая о том, что для лидера государства во главе угла должно стоять благополучие собственных граждан и страны.

«Они просят вмешательства НАТО, начала воздушной войны, поставок оружия. Однако мы не украинцы, мы не русские, мы - венгры. На вопрос "на чьей стороне выступает Венгрия?" ответ такой: "Венгрия выступает на стороне Венгрии", - обозначил Орбан.

Забота о собственных интересах, по мнению Евросоюза - чрезмерная вольность. И за это Венгрию, так открыто заявляющую о нежелании слушать Европейское начальство, уже предложили наказать. Механизм в защиту верховенства права - именно так называется инструмент, с помощью которого теперь будут пытаться воздействовать на мятежного Орбана. По сути это значит, что теперь Венгрия может быть отрезана от общеевропейского бюджета.

Продолжение смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда» 

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