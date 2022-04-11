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Крымский фермер оценил роль поступления воды из Северо-Крымского канала

Андрей Аркадьев
17:11 11.04.2022
Помогли российские военные, взорвав украинскую дамбу, которая перекрывала канал. Полученная вода позволит возродить посевы влаголюбивых культур.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Крыму в разгаре посевная кампания. Фермеры начали использовать воду из Северо-Крымского канала. На полуострове ждали этого дня восемь лет. Помогли российские военные, взорвав дамбу, которая перекрывала канал. Уже в скором времени в Крыму планируют выращивать рис.

«Конечно, ждали. Мы специалисты в области риса. Это основная культура, которую мы выращивали», - признался агроном Юрий Чмарин.

Полученная вода позволит возродить посевы влаголюбивых культур. Сев риса начнется в ближайшее время.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников.

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