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Начало положено: как идет подготовка к посадочному сезону в Мелитополе

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
16:05 11.04.2022
Мелитопольский район оказался в экономической блокаде. Поддержать аграриев пытаются крымские фермеры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Мелитополь - черешневая столица Украины. Четверть всего урожая страны именно из этого региона. Около 40 разных сортов знают местные садоводы, и сейчас они активно готовятся к сезону. Его, кстати, здесь называют «красная лихорадка».

Через пару дней на ветках появятся бутоны, а еще через несколько недель и весь сад зацветет пышным цветом. Сейчас мелитопольские фермеры проводят обрезку черешни. На деревьях еще ни листочка, а уже понятно, сколько ягод соберут летом с каждого - килограммов по 50, не меньше. Главное, чтобы ни дожди, ни туманы, ни заморозки не помешали в период цветения.

Пока в регионе нет удобрений и агрохимии. Мелитопольский район оказался в экономической блокаде. Чтобы прорвать ее, нужно время. Поддержать аграриев из Запорожья пытаются крымские фермеры. Когда-то они и сами через все это прошли. Заново выстраивали всю цепочку производства - искали новых поставщиков и рынки сбыта продукции, а главное - чем заменить привычные культуры.

Рис, который до этого десятилетиями выращивали на полуострове, тогда потеряли. Без воды культура погибла, поля пустовали все эти засушливые восемь лет, но технологии рисоводства в Крыму не забыты. Сейчас хозяйства на полуострове восстанавливают.

На самом крупном агропредприятии Мелитопольского района полторы тысячи гектаров озимых сейчас проходят технологическую обработку - попросту боронование. Всходы в этом сезоне поздние. Но даже с учетом всех сложностей фермеры не опускают руки. Даже если не рекордных урожаев на экспорт, то хотя бы средних показателей для обеспечения своего края и соседних областей они точно добьются.

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