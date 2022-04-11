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С младенцем на руках: съемочная группа «Звезды» сопроводила беженцев на пути из Мариуполя

Павел Кольцов
алиса краузова
01:56 11.04.2022
Команда «Звезды» вместе с бойцами ДНР сопроводила мирных жителей, решившихся покинуть Мариуполь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Роддом Мариуполя. Здесь в подвале все еще находятся люди - пациенты и дети. У мирных жителей появилась удачная возможность покинуть город. Съемочная группа «Звезды» решила сопроводить одну из уезжающих семей вместе с бойцами ДНР.

Муж, Владислав Поддубный, готовит автомобиль. Выбитые стекла завешивает одеялом. Машина дважды побывала под обстрелами. Под лобовым стеклом от руки надпись «роженица» - иллюзия защиты для пассажиров.

Ребенок, родившийся 22 марта, всю свою недолгую жизнь находился в подвале вместе с десятками других людей. Сегодня мама впервые вынесла мальчика на свежий воздух.

Наша команда старается двигаться как можно быстрее. Буквально в двух кварталах идет стрелковый бой. На улицах Мариуполя ищут следующий адрес: попросили вывезти из города инвалида.

Одна нога отнялась, в руке сильные боли - Юрию Свинорезу требуется медицинская помощь. Почти месяц он провел в подвале который стал убежищем для жителей не только этого дома.

«Украина... Я всегда гордился, что живу на Украине, до 2014 года. Я в Россию хочу», - признался мужчина.

Юрия довозят до первого медицинского пункта под Мариуполем. Врачи МЧС Народной Республики осматривают пациента. С семьей Поддубных журналисты последовали дальше до пропускного пункта.

Из-за грудного младенца на руках родители проходят процедуру без очереди. Теперь понимают, что зря боялись эвакуироваться при первой же возможности.

«Ребенок ни разу не купался. Все, что он знает - это мокрые салфетки. Ребенок ни разу не видел солнца, потому что в любой момент может попасть снаряд... Это доли секунды», - рассказала Анастасия Поддубная.

Осталось доехать до Российской границы. Из Таганрога навстречу семейству уже выехали родственники. Мальчика, который родился под обстрелами, назвали символичным именем - Дамир.

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