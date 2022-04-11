Последним снарядом: танкист рассказал, как удалось уничтожить украинский минометный расчет

В Минобороны сообщили, что захват и удержание Каменки позволили основным силам развить успех в наступлении. Рубеж, которым удалось овладеть, был одним из самих укрепленных в Изюмском районе.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Военнослужащие ЗВО, проявившие мужество и героизм при освобождении населенного пункта Каменка в Харьковской области, получили государственные награды.

Они были вручены прямо на передовой. Один из командиров танков Т-72, награжденный орденом Мужества, описал прошедший бой за Каменку.

«Брали деревню Каменку. Уничтожил минометный расчет. Потом подбил танк. Мы стояли на подъеме дороги, внизу была деревня. После деревни шел опять подъем. В лесополосе обнаружил противника. Сначала наблюдал за ним, увидел там их машину еще с этим минометом. Когда закончились снаряды, прицелился и попал, и сработал боекомплект. После того там никто больше не двигался в этих кустах», - рассказал танкист.

В Минобороны сообщили, что захват и удержание Каменки позволили основным силам развить успех в наступлении. Рубеж, которым удалось овладеть, был одним из самих укрепленных в Изюмском районе.

Как отметили в оборонном ведомстве России, экипажи танков Т-72Б3М разгромили как танки, так и противотанкистов противника, ведя сложные бои.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 над городом Изюм.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов